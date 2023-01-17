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1 час назад

Владимир Камельзон рассказал, о чём говорил с Андреем Рублёвым перед матчем с Тимом

Чемпионат.comиещё 2

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, о чём говорил с Андреем Рублёвым перед его матчем с австрейцем Домиником Тимом на Открытом чемпионате Австралии.

Заслуженный тренер России Камельзон рассказал о разговоре с Рублёвым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я с большой осторожностью относился к этому первому матчу. Мы знаем, что Тим – бывшая четвёртая ракетка мира, все его знают. Сейчас он находится на стадии восстановления, но никто не знает, в какой форме он находится. Я предупреждал команду, сам с Рублёвым разговаривал, что всё равно нужно быть настороже. К счастью для Андрея, старт оказался для него хорошим.

Тим, конечно, будет работать над собой. Он игрок высочайшего профессионализма. Это очень хорошая победа с точки зрения психологии. Дело не в том, кто в какой форме, а дело в игроках. Поэтому это очень хорошая победа Рублёва. Дай бог, чтобы этот старт пошёл ему на пользу», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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