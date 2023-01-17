Шарапова снялась в сериале Netflix

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках сериала для стримингового сервиса Netflix. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Речь идет о документальном проекте, в котором будут затронуты истории известных теннисистов планеты. В начале января Шарапова опубликовала в личном блоге кадр с Джоном Макинроем, который также появится в сериале.
«Мне действительно понравилось снимать это. Кто знал», — поделилась спортсменка.
В июле 2022 года 35-летняя Мария Шарапова впервые стала мамой. У теннисистки и ее жениха — британского миллионера и давнего друга принцев Уильяма и Гарри Александра Гилкса — родился сын, которого они назвали Теодором.