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1 час назад

В Госдуме назвали запрет флага России на Australian Open дискриминацией

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог раскритиковал Федерацию тенниса Австралии за решение запретить зрителям Australian Open приносить на трибуны флаги России и Беларуси.

В Госдуме отреагировали на запрет флага России на Australian Open
Фото: BetassistBetassist

«Этот запрет австралийских организаторов является примером политизации спорта и дискриминации по национальному признаку. Организаторы турнира не стали останавливаться на теннисистах, а пошли дальше. Теперь санкции коснулись и болельщиков. Таким образом, получать удовольствие от тенниса мешают только российским и белорусским зрителям», — цитирует Пирога «Спорт-экспресс».

Ранее Федерация тенниса Австралии подчеркнула, что будет придерживаться своих правил о том, что спорт вне политики, поэтому российские и белорусские спортсмены допущены до турнира. При этом демонстрация национальной символики двух стран запрещена.

Перед стартом турнира в Австралии посол Украины Василий Мирошниченко выступил с публичным призывом исключить россиян и белорусов из соревнований.

Теннис,Дмитрий Пирог,Госдума,
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