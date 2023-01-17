В Госдуме отреагировали на запрет флага России на Australian Open

«Этот запрет австралийских организаторов является примером политизации спорта и дискриминации по национальному признаку. Организаторы турнира не стали останавливаться на теннисистах, а пошли дальше. Теперь санкции коснулись и болельщиков. Таким образом, получать удовольствие от тенниса мешают только российским и белорусским зрителям», — цитирует Пирога «Спорт-экспресс».