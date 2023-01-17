В Госдуме отреагировали на запрет флага России на Australian Open

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог раскритиковал Федерацию тенниса Австралии за решение запретить зрителям Australian Open приносить на трибуны флаги России и Беларуси.
«Этот запрет австралийских организаторов является примером политизации спорта и дискриминации по национальному признаку. Организаторы турнира не стали останавливаться на теннисистах, а пошли дальше. Теперь санкции коснулись и болельщиков. Таким образом, получать удовольствие от тенниса мешают только российским и белорусским зрителям», — цитирует Пирога «Спорт-экспресс».
Ранее Федерация тенниса Австралии подчеркнула, что будет придерживаться своих правил о том, что спорт вне политики, поэтому российские и белорусские спортсмены допущены до турнира. При этом демонстрация национальной символики двух стран запрещена.
Перед стартом турнира в Австралии посол Украины Василий Мирошниченко выступил с публичным призывом исключить россиян и белорусов из соревнований.