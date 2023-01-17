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1 час назад

Уверенная победа Хачанова над Сапатой-Миральесом — видеообзор встречи Australian Open

Чемпионат.com

Российский теннисист Карен Хачанов победил в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 7:6 (7:3) 6:2, 6:0.

Уверенная победа Хачанова над испанцем Сапатой-Миральесом — видеообзор встречи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты. За это время Хачанов сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Сапата-Миральеса один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем пары Джэйсон Каблер — Себастьян Баэс. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

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