В ФТР высказались о победе Рублёва над Тимом в первом круге Australian Open

«Важная победа для Андрея. По ходу игры было видно, что Доминика что-то беспокоит. При этом Андрей сыграл исключительно собранно и не дал ему никаких шансов», — сказал Селиваненков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.