Видеообзор разгромной победы Медведева над Гироном в первом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев расправился с представителем США Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:0, 6:1, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Маркоса Гирона один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.