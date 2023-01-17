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55 минут назад

Видеообзор разгромной победы Медведева над Гироном в первом круге Australian Open

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев расправился с представителем США Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Видеообзор разгромной победы Медведева над Гироном в первом круге Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:0, 6:1, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Маркоса Гирона один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

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