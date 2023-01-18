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2 часа назад

Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open

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Финский теннисист Эмиль Руусувуори (46-я ракетка мира) обыграл австралийца Макс Пёрселл (205-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). На счету Пёрселла 19 эйсов, пять двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнтов. Руусувуори девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11 возможных.

Во втором круге финский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым, который в свою очередь обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Дейсвтующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот розыгрыш турнира.

Теннис,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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