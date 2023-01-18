Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open

Финский теннисист Эмиль Руусувуори (46-я ракетка мира) обыграл австралийца Макс Пёрселл (205-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

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Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). На счету Пёрселла 19 эйсов, пять двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнтов. Руусувуори девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11 возможных.

Во втором круге финский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым, который в свою очередь обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:2.