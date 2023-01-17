Теннисист Ольховский прокомментировал победу Рублёва над Тимом

«Совсем не удивлён, что Рублёв так уверенно победил. Очень хороший старт от Андрея. Предварительно так же говорил, что Андрюха является фаворитом. По стратегии игры он превосходил Тима.



Мне очень понравилось, что Андрей играл всегда в корте. Он стал сейчас больше атаковать, даже больше к сетке выходить. В пятисетовом поединке это очень важный фактор, потому что фактически пробегаешь меньшую дистанцию. Мне понравился первый матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.