Матчи россиянок Касаткиной и Потаповой на Australian Open перенесли

Матчи российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой перенесены на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дарья Касаткина в первом круге турнира сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасия Потапова сыграет с американкой Слоан Стивенс. Так же были перенесены матчи Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Остальные матчи сегодняшнего дня планируется доиграть.