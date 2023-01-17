Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
29 минут назад

Елена Веснина считает, что Аслану Карацеву не повезло со жребием на Australian Open

Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Аслана Карацева от болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:7(3:7), 5:7, 2:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Чемпионка Веснина: Карацеву не повезло со жребием на Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Честно говоря, мне верилось, что Аслан обыграет Димитрова, у него всё для этого есть. Но не сложилось. Всё-таки Димитров теннисист очень высокого уровня. Понятное дело, все хотят победить.

Со жребием Аслану не повезло, немного не сложился первый сет – он был очень важен. Димитров забрал его и стал гораздо увереннее играть», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На данный момент Аслан Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP.

Теннис,Георгий Горностаев,Аслан Карацев,Григор Димитров,Елена Веснина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители