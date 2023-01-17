Чемпионка Веснина: Карацеву не повезло со жребием на Australian Open

«Честно говоря, мне верилось, что Аслан обыграет Димитрова, у него всё для этого есть. Но не сложилось. Всё-таки Димитров теннисист очень высокого уровня. Понятное дело, все хотят победить.



Со жребием Аслану не повезло, немного не сложился первый сет – он был очень важен. Димитров забрал его и стал гораздо увереннее играть», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.