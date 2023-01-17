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16 минут назад

Матч Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open перенесён на 18 января

Чемпионат.com

Матч российского теннисиста Романа Сафиуллина перенесёны на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.

Матч Сафиуллина в первом круге Australian Open перенесли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Роман Сафиуллин сыграет с американцем Денисом Кудлой. Ранее были перенесены матчи Дарьи Касаткиной в с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасии Потаповой с американкой Слоан Стивенс, Лукреции Стефанини (Италия) с Татьяной Марии (Германия), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) с Нурии Парризас-Диас (Испания). Напомним, матчи Australian Open приостановлены/перенесены из-за дождя. Матчи играются на кортах, которые оснащены выдвижной крышей.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Теннис,Варвара Грачева,Даниэль Коллинз,Эшли Барти,Беатрис Хаддад-майя,Роман Сафиуллин,Анастасия Потапова,Денис Кудла,Дарья Касаткина,Рафаэль Надаль,
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