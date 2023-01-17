«Российские теннисисты переживут, если не увидят флаги на трибунах Australian Open»

— Сами игроки говорят: «Оставьте нас в покое, дайте нам играть в теннис». Вот и все. Вот это должно быть на первом месте. Нужно отталкиваться от мнения наших игроков. Думаю, они переживут, если не увидят российские флаги на трибунах, — сказал Чесноков в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».