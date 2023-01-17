«Российские теннисисты переживут, если не увидят флаги на трибунах Australian Open»

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов теннисного Australian Open запретить российские и белорусские флаги на трибунах во время матчей турнира в Мельбурне.
О запрете флагов России и Белоруссии на Открытом чемпионате Австралии во вторник сообщила австралийская федерация тенниса (Tennis Australia), отметив, что «они продолжат работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия на турнире».
— Сами игроки говорят: «Оставьте нас в покое, дайте нам играть в теннис». Вот и все. Вот это должно быть на первом месте. Нужно отталкиваться от мнения наших игроков. Думаю, они переживут, если не увидят российские флаги на трибунах, — сказал Чесноков в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Australian Open стартовал 16 января и завершится 29 января.