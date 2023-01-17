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1 час назад

Все приостановленные матчи на Australian Open сегодня возобновлены не будут

Чемпионат.com

Сегодня, 17 января, приостановленные матчи на Открытом чемпионате Австралии возобновлены будут лишь завтра.

Все приостановленные матчи на Australian Open сегодня возобновлены не будут
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матчи первого круга Australian Open были перенесены/приостановлены были из-за дождя. Ранее поединки приостанавливали из-за сильной жары.

Напомним, ранее были перенесены матчи Романа Сафиуллина с американцем Денисом Кудлой, Дарьи Касаткиной с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасии Потаповой с американкой Слоан Стивенс, Лукреции Стефанини (Италия) с Татьяной Марией (Германия), Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия) с Нурией Парризас-Диас (Испания). Сегодня доиграют матчи на кортах, которые оснащены выдвижной крышей.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Теннис,Варвара Грачева,Эшли Барти,Роман Сафиуллин,Татьяна Мария,Анастасия Потапова,Денис Кудла,Дарья Касаткина,Рафаэль Надаль,
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