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1 час назад

Дарья Касаткина: «Когда впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему»

Sports.ru

Дарья Касаткина рассказала, как изменилась после возвращения в топ-10. Россиянка дебютировала в десятке в конце 2018-го.

Касаткина рассказала об изменениях после возвращения в топ-10
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мне казалось, что нужно выпасть из десятки, чтобы понять, как туда вернуться. Если честно, когда я впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему. Я просто играла и зарабатывала очки, а потом закончила год в топ-10 не понимая, как э

Так что, наверное, это был урок, чтобы я поняла, что нужно делать для попадания в топ-10. И я прошла этот путь, чтобы вернуться обратно. Сейчас я могу сказать, что благодарна вселенной за этот шанс. Конечно, это один из худших моментов в моей жизни, но сейчас я понимаю, что на самом деле это был очень ценный урок».

Теннис,Дарья Касаткина,
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