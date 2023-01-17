Касаткина рассказала об изменениях после возвращения в топ-10

«Мне казалось, что нужно выпасть из десятки, чтобы понять, как туда вернуться. Если честно, когда я впервые вошла в топ-10, не знала, как и почему. Я просто играла и зарабатывала очки, а потом закончила год в топ-10 не понимая, как э

Так что, наверное, это был урок, чтобы я поняла, что нужно делать для попадания в топ-10. И я прошла этот путь, чтобы вернуться обратно. Сейчас я могу сказать, что благодарна вселенной за этот шанс. Конечно, это один из худших моментов в моей жизни, но сейчас я понимаю, что на самом деле это был очень ценный урок».