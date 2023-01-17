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50 минут назад

Только неожиданность может помешать Медведеву обыграть Миллмана, считает Чесноков

Матч ТВ

Финалист Кубка Дэвиса 1995 Андрей Чесноков рассказал «РБ Спорт», что только неожиданность может помешать россиянину Даниилу Медведеву обыграть 140 ю ракетку мира австралийца Джона Миллмана во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Чесноков: только неожиданность может помешать Медведеву обыграть Миллмана
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Миллман хорошо играет в Австралии. Перед австралийской публикой он постарается показать максимум своих возможностей. Но Медведев очень хорошо принимает, очень хорошо обводит. Что может помешать Даниилу тут выиграть? Должна быть только какая то неожиданность, проблема в организме. Класс Медведева намного выше. Он острее на корте, удары у него лучше. Я не думаю, что Медведев может проиграть. А вот дальше будет точно сложный матч против Корды в третьем круге, — сказал Чесноков.

Матч второго круга между Медведевым иМиллманом состоится 18 января.

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