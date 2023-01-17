Чесноков: только неожиданность может помешать Медведеву обыграть Миллмана

— Миллман хорошо играет в Австралии. Перед австралийской публикой он постарается показать максимум своих возможностей. Но Медведев очень хорошо принимает, очень хорошо обводит. Что может помешать Даниилу тут выиграть? Должна быть только какая то неожиданность, проблема в организме. Класс Медведева намного выше. Он острее на корте, удары у него лучше. Я не думаю, что Медведев может проиграть. А вот дальше будет точно сложный матч против Корды в третьем круге, — сказал Чесноков.