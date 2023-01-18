Стало известно о жалобах Саккари на россиянку Шнайдер во время матча AO

Грецкая теннисистка, шестая ракетка мира Мария Саккари во время матча второго круга Australia Open против россиянки Дианы Шнайдер жаловалась судье на поведение соперницы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам гречанки, во втором сете Шнайдер после выигранных геймов кричала ей в лицо. Саккари подошла к судье и высказала свое недовольство.

«Если она ещё раз закричит мне в лицо, я…», — попала на трансляцию игры часть речи Саккари.

Отметим, что Шнайдер, которая занимает 106 место в мировом рейтинге, проиграла Саккари со счетом 6:3, 5:7, 3:6. В первом круге Открытого чемпионата Австралии ей удалось одержать победу над словачкой Кристиной Кучовой.