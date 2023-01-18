Роман Сафиуллин проиграл Денису Кудле в первом круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл американцу Денису Кудле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Кудла оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. Россиянин выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы 12 эйсов, две двойные ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.