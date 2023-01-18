Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв австралийца Джона Миллмана. Об этом пишет ТАСС.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Со счетом 3:0 Медведев вышел в следующий раунд соревнования. В следующем круге россиянин сразится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и японцем Ёсукэ Ватануки.