Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв австралийца Джона Миллмана. Об этом пишет ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Со счетом 3:0 Медведев вышел в следующий раунд соревнования. В следующем круге россиянин сразится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и японцем Ёсукэ Ватануки.
В третий раунд также вышли россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, Варвара Грачева. А вот Дина Шнайдер, Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Роман Сафиуллин завершили свое выступление на турнире.
Ранее стало известно, что вторая ракетка мира, действующий победитель Australian Open Рафаэль Надаль сенсационно проиграл во втором круге турнира американцу Маккензи Макдональду. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал проигрыш Надаля сюрпризом. По его мнению, вероятно, теннисиста начала беспокоить травма бедра.