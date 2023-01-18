Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
40 минут назад

Кафельников — о вылете Касаткиной с AO: просто нет слов. День, когда всё валится из рук

Чемпионат.comиещё 4

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о вылете российской теннисистки Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии.

Кафельников высказался о вылете Касаткиной с AO
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, в матче первого круга Касаткина без шансов уступила своей соотечественнице Варваре Грачёвой — 1:6, 1:6.

«У меня просто нет слов. Бывают дни, когда всё из рук валится, ничего не получается совсем. У Дарьи сегодня именно этот день. Но и принижать успех Грачёвой тоже не хочется. Она — большая молодец, старательно добилась нужного результата. Я очень рад за Варвару. Она заработала большое количество рейтинговых очков и денег сегодня. Кто-то из наших двух девчонок должен был потерпеть поражение. Получилось так, что проиграла Касаткина», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Теннис,Варвара Грачева,Дарья Касаткина,Антон Иванов,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители