Кафельников высказался о вылете Касаткиной с AO

«У меня просто нет слов. Бывают дни, когда всё из рук валится, ничего не получается совсем. У Дарьи сегодня именно этот день. Но и принижать успех Грачёвой тоже не хочется. Она — большая молодец, старательно добилась нужного результата. Я очень рад за Варвару. Она заработала большое количество рейтинговых очков и денег сегодня. Кто-то из наших двух девчонок должен был потерпеть поражение. Получилось так, что проиграла Касаткина», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.