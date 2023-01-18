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32 минуты назад

Фаната с флагом России выгнали с матча Медведева на Australian Open

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Австралийский болельщик Юджин Ротман сообщил, что организаторы Australian Open — 2023 выгнали его с матча второго круга с участием Даниила Медведева. Фанат рассказал, что достал флаг России.

Фаната с флагом РФ выгнали с матча на Australian Open
Фото: betassist.rubetassist.ru

Ранее Медведев победил австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2) и пробился в третий круг.

«Я вытащил флаг, чтобы отпраздновать успех Медведева. Стюарды сразу же ко мне подбежали и отобрали российский триколор. Затем меня вывели с матча.

Это меня расстроило. Я лишился всех эмоций. Я допускал, что меня выгонят с турнира за флаг России, но я продолжу поддерживать российских теннисистов в Австралии», — цитирует Ротмана Sport24.

Ранее Федерация тенниса Австралии объявила, что зрителям Australian Open запрещено приносить на трибуны флаги России и Беларуси.

Теннис,Даниил Медведев,Джон Миллман,
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