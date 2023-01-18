Фаната с флагом РФ выгнали с матча на Australian Open

Австралийский болельщик Юджин Ротман сообщил, что организаторы Australian Open — 2023 выгнали его с матча второго круга с участием Даниила Медведева. Фанат рассказал, что достал флаг России.
Ранее Медведев победил австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2) и пробился в третий круг.
«Я вытащил флаг, чтобы отпраздновать успех Медведева. Стюарды сразу же ко мне подбежали и отобрали российский триколор. Затем меня вывели с матча.
Это меня расстроило. Я лишился всех эмоций. Я допускал, что меня выгонят с турнира за флаг России, но я продолжу поддерживать российских теннисистов в Австралии», — цитирует Ротмана Sport24.
Ранее Федерация тенниса Австралии объявила, что зрителям Australian Open запрещено приносить на трибуны флаги России и Беларуси.