Касаткина прокомментировала свое поражение на Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с соотечественницей Варварой Грачёвой.
«Варя подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной», – приводит слова Касаткиной Sports.ru.
Касаткина добавила, что это поражение должно научить её лучше владеть собой. Она отметила, что хорошо себя чувствовала перед матчем, но, видимо, к началу встречи перегорела и перенакрутила себя.
В матче второго круга Australian Open Грачёва сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.
Australian Open проходит с 16 по 28 января на кортах Мельбурна. В прошлом сезоне победителем турнира в женской сетке стала австралийка Эшли Барти.