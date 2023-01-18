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1 час назад

Касаткина: Грачёва подошла к матчу более сфокусированной

Betassist

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с соотечественницей Варварой Грачёвой.

Касаткина прокомментировала свое поражение на Australian Open
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Варя подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной», – приводит слова Касаткиной Sports.ru.

Касаткина добавила, что это поражение должно научить её лучше владеть собой. Она отметила, что хорошо себя чувствовала перед матчем, но, видимо, к началу встречи перегорела и перенакрутила себя.

В матче второго круга Australian Open Грачёва сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.

Australian Open проходит с 16 по 28 января на кортах Мельбурна. В прошлом сезоне победителем турнира в женской сетке стала австралийка Эшли Барти.

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