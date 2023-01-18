Касаткина прокомментировала свое поражение на Australian Open

«Варя подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной», – приводит слова Касаткиной Sports.ru.