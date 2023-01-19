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46 минут назад

Надаль заявил, что пропустит не менее полутора месяцев из-за травмы

Газета.Ru

22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль заявил, что получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и останется вне игры как минимум на полтора месяца.

Сколько месяцев Надаль будет вне игры из-за травмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

18 января испанец выбыл из числа участников турнира, проиграв во втором раунде американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.

«МРТ показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Меня ожидают спортивный отдых и противовоспалительная физиотерапия. Нормальное время восстановления – от шести до восьми недель», — написал Надаль в социальной сети.

В 2022 году Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии взял верх над российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В прошлом году 36-летний испанец впервые стал отцом. 8 октября жена Надаля Хиска Перельо родила сына, которого пара решила назвать в честь отца — Рафаэлем.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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