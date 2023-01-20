Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг AO

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии поддержал непризнанную Республику Арцах (Нагорно Карабахская Республика).

Хачанов в пятницу в Мельбурне в матче третьего раунда турнира победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

Сразу после завершения матча 26 летний Хачанов написал на камере: «Арцах, держись!!!» («Artsakh, stay strong!!!»).

Минобороны России ранее сообщило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению (Лачинский коридор).