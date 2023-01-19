Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с украинскими флагами, которые сидели на местах рядом с кортом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает «Чемпионат.com».
Рублев, который является первой ракеткой России, вышел в третий круг после победы над финном Эмилем Руусувуори.
Отвечая на вопрос о болельщиках с украинскими флагами, Рублев ответил: «Все в порядке, просто они говорят мне плохие слова».
Встреча с финским теннисистом, которая продолжалась 2 часа 44 минуты завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева.
В следующем круге представитель России сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.
Лучшим результатом на Australian Open для Рублева является выход в четвертый круг. Это произошло в 2021 году.
Напомним, российские и белорусские теннисисты выступают на турнире в нейтральном статусе — без указания их гражданства.