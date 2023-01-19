Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с украинскими флагами, которые сидели на местах рядом с кортом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает «Чемпионат.com».

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Рублев, который является первой ракеткой России, вышел в третий круг после победы над финном Эмилем Руусувуори.

Отвечая на вопрос о болельщиках с украинскими флагами, Рублев ответил: «Все в порядке, просто они говорят мне плохие слова».

Встреча с финским теннисистом, которая продолжалась 2 часа 44 минуты завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Рублева.

В следующем круге представитель России сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.

Лучшим результатом на Australian Open для Рублева является выход в четвертый круг. Это произошло в 2021 году.