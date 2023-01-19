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1 час назад

Братья Циципас вышли во второй круг парного разряда Australian Open

Чемпионат.com

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и его младший брат Петрос Циципас вышли во второй круг парного хардового турнира Australian Open. В матче первого круга они одержали победу над парой Рамкумар Раманатан (Индия)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Братья Циципас вышли во второй круг парного разряда Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра завершилась со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Циципасов пять эйсов и пять двойных ошибок. Раманатана и Рейес-Варела четыре раза подали навылет, допустив три двойные ошибки.

Впервые братья Циципас сыграли вместе в 2016 году и вышли в финал парного турнира ITF. В матче второго круга Australian Open они встретятся с парой Весли Колхоф (Нидерланды) — Нил Скупски (Великобритания). Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующими победителями турнира в парном разряде являются австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

Теннис,Нил Скупски,Рамкумар Раманатан,Танаси Коккинакис,
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