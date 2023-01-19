Теннисист Рублев пожаловался, что судьи в Австралии не понимают русских ругательств

– Просто устал, что те, кто не говорят по-русски, начинают пытаться понимать его. И когда я подошел к нему, сказал, что можем посмотреть – я не говорил того, что ты думаешь. Можно было хотя бы просто признать ошибку, даже не поменять решение, которое уже озвучено. Тем более, что ему показалось. Я сказал судье, что я не из Англии, не понимаю по-английски, и мне тоже показалось, что он меня послал. Он ответил, это же не так. Ну и тут то же самое. В общем, бессмысленный разговор получился.