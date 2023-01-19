Грачёва разгромила итальянку и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва продолжает успешное выступление на Australian Open — 2023. Сегодня, 19 января, 22-летняя россиянка в матче второго круга разгромила итальянку Лукрецию Стефанини в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. По итогу встречи Грачёвой не удалось выполнить ни одного эйса, она допустила две ошибки на своей подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 13 попыток. Её соперница также не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейка из шести брейк-пойнтов.