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1 час назад

Грачёва разгромила итальянку Стефанини и вышла в третий круг Australian Open

Betassistиещё 4

Российская теннисистка Варвара Грачёва продолжает успешное выступление на Australian Open — 2023. Сегодня, 19 января, 22-летняя россиянка в матче второго круга разгромила итальянку Лукрецию Стефанини в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.

Грачёва разгромила итальянку и вышла в третий круг Australian Open
Фото: BetassistBetassist

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. По итогу встречи Грачёвой не удалось выполнить ни одного эйса, она допустила две ошибки на своей подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 13 попыток. Её соперница также не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейка из шести брейк-пойнтов.

Соперницей Грачёвой по втором кругу станет чешка Каролина Плишкова, которая в своём матче второго круга Открытого чемпионата Австралии обыграла казашку Юлию Путинцеву (6:0 7:5).

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