Александр Зверев проиграл 107-й ракетке мира и вылетел с Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) проиграл американцу Майклу Ммо (107-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Ммо одержал победу со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. На счету Зверева 13 эйсов, 11 двойных ошибок, три реализованных брейк-пойнта из 10. Майкл Ммо 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14 возможных.