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1 час назад

Джокович в четырёх сетах обыграл Куако и вышел в 1/16 финала Australian Open

Betassist

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Во встрече второго раунда пятый номер мирового рейтинга одолел француза Энзо Куако (191-я ракетка мира) в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:7 (5-7), 6:2, 6:0.

Джокович в четырёх сетах обыграл Куако и вышел в 1/16 финала Australian Open
Фото: BetassistBetassist

Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. За матч Джокович выполнил девять эйсов, допустил шесть ошибок на своей подаче и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Куако сумел семь раз подать навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-поинт.

Джокович в третьем круге сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в трёх сетах победил ещё одного серба Ласло Джере (6:3, 6:2, 6:0)

Отметим, что Новак Джокович является девятикратным победителем Australian Open в мужском одиночном разряде.

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