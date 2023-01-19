Пивоварова прокомментировала ранний вылет россиянок с Australian Open

Экс вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова связала неудачи многих россиянок на Открытом чемпионате Австралии с непредсказуемостью в начале сезона и погодными условиями.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

К третьему кругу из 14 ти стартовавших на турнире представительниц России осталось лишь две спортсменки — Екатерина Александрова и Варвара Грачева.

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— Два слова, которым можно это все описать: Australian Open. Когда постоянно меняется погода, многие игроки просто не успевают адаптироваться, несмотря на свой профессионализм и опыт игры в Австралии. Все равно каждый год это что то новое. Думаю, непредсказуемые результаты всегда упираются именно в фактор погодных условий и начала сезона. Все игроки усиленно работают во время предсезонной подготовки и не всем удается вовремя отпустить нагрузку, чтобы выйти на пике в Австралии, не выйти под нагрузкой и, плюс, чтобы остался запас на следующие серии турниров. Начало сезона на австралийской серии всегда непредсказуем. Некоторые могут хорошо сыграть в первых турнирах, а на Australian Open будет чего то не хватать. У некоторых — наоборот. Например, Андрей Рублев не был успешен на предыдущих турнирах, но зато сейчас хорошо выступает и уверенно идет по сетке.

Я бы сказала, это просто стечение обстоятельств. Веронику Кудерметову и Евгению Родину выбила молодая американская теннисистка Кэти Волынец — видимо, она находится в хорошей форме, им не повезло. Вероника хорошо выступала на предыдущих турнирах. Настя Павлюченкова могла не набрать форму после травмы колена. Что касается девушек, которые дошли до третьего круга, — та же Варвара Грачева как раз не очень успешно выступала на предыдущих турнирах, а сейчас отлично выступает, готовится бороться с Каролиной Плишковой в следующем матче. Все очень непредсказуемо в начале сезона.