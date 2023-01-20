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1 час назад

Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Australian Open в паре

Чемпионат.com

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с другой теннисисткой из России Яной Сизиковой одержали победу в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаура Зигемунд (Геомания).

Потапова и Сизикова вышли во 2-й круг Australian Open в паре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Потапова и Сизикова победили со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Потаповой и Сизиковой один эйс, нет двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Флипкенс и Зигемунд два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Ранее Потапова (44-я ракетка мира) проиграла испанке Нурии Парризас-Диас (75-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Теннис,Анастасия Потапова,Лаура Зигемунд,
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