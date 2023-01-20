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56 минут назад

Рыбакина обыграла американку Коллинз и вышла в четвёртый круг Australian Open

Чемпионат.com

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв 11-ю ракетку мира, американскую теннисистку Даниэль Коллинз — 6:2, 5:7, 6:2.

Рыбакина вышла в четвертый круг Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

Рыбакина сделала восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница три раза подала навылет и сделала шесть двойных ошибок.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Кристина Бушкэ (Испания).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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