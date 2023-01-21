Видеообзор зрелищной победы Хачанова над Фрэнсисом Тиафо на Australian Open

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение 17-м номеру рейтинга, американцу Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9).

Продолжительность поединка составила 3 часа 32 минуты. Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Тиафо 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 14.