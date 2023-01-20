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21 минуту назад

Медведев сенсационно вылетел с Australian Open

Никита Бородкин

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев проиграл матч с американцем Себастьяном Корда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведев сенсационно вылетел с Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) и длилась 2 часа 59 минут. Таким образом, Медведев стал первым теннисистом из России с 2018 года, который не смог выйти в четвертый круг Australian Open. Отмечается, что в прошлом сезоне Медведев дошел до финала, где уступил первенство Рафаэлю Надалю.

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В следующем круге Себастьян Корда выйдет на корт против поляка Хуберта Хуркача.

Теннисистка Петрова объяснила поражение россиянина Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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