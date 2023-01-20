Медведев сенсационно вылетел с Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев проиграл матч с американцем Себастьяном Корда. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) и длилась 2 часа 59 минут. Таким образом, Медведев стал первым теннисистом из России с 2018 года, который не смог выйти в четвертый круг Australian Open. Отмечается, что в прошлом сезоне Медведев дошел до финала, где уступил первенство Рафаэлю Надалю.