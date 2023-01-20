Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Елена Веснина: весь матч Корда диктовал свои условия. Медведев был в роли догоняющего

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.

Веснина: "Корда диктовал условия. Медведев был в роли догоняющего"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Было неожиданное поражение, но Даня играл с очень талантливым и перспективным Себастьяном Кордой, который находится в потрясающей форме. У Дани много чего не получалось, весь матч был в роли догоняющего. Он никак не мог вернуть свою игру, чтобы диктовать свои условия. Всё время условия диктовал Корда.

Корда играет очень агрессивно, а Даня пытался замедлить его, поэтому играл достаточно мягко, поэтому замедлял, чтобы пошли ошибки. Однако Корда действовал безупречно на всех решающих мячах, подавал здорово, принимал предельно агрессивно.

Жалко, что у Дани не получилось развернуть ход встречи. Я до конца верила, что переломит матч. Не сложился матч — такое бывает. Обычно Даня играл Australian Open хорошо и удачно, но в этом году не сложилось. Но соперник у него очень опасный. Когда я только увидела сетку, то сразу поняла, что с Кордой будет очень непросто», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннис,Егор Кабак,Даниил Медведев,Елена Веснина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители