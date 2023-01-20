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1 час назад

Кафельников объяснил, почему не удивлён поражением Медведева от Корды на Australian Open

Чемпионат.comиещё 1

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

"Абсолютно не удивлен": Кафельников о поражении Медведева на Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Абсолютно не удивлён. Я прогнозировал, что в этом матче будет борьба. Ещё до турнира сказал, что, возможно, игра с Кордой будет самой тяжёлой — так и вышло. Соперники учатся — тут ничего не сделаешь.

Никто не стоит на месте. Аура, которая была вокруг Медведева два года назад — когда соперники не понимали, как обыграть, — её сейчас уже нет. Они все уверены, что имеют шансы обыграть Даниила. Медведеву будет ещё сложнее удерживать свои позиции. К сожалению, его игра стала прогнозируема для соперников. Нужно что-то менять», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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