"Абсолютно не удивлен": Кафельников о поражении Медведева на Australian Open

«Абсолютно не удивлён. Я прогнозировал, что в этом матче будет борьба. Ещё до турнира сказал, что, возможно, игра с Кордой будет самой тяжёлой — так и вышло. Соперники учатся — тут ничего не сделаешь.



Никто не стоит на месте. Аура, которая была вокруг Медведева два года назад — когда соперники не понимали, как обыграть, — её сейчас уже нет. Они все уверены, что имеют шансы обыграть Даниила. Медведеву будет ещё сложнее удерживать свои позиции. К сожалению, его игра стала прогнозируема для соперников. Нужно что-то менять», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.