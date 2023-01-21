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1 час назад

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

ТАССиещё 1

Первая ракетка России Андрей Рублев в ночь на субботу обыграл британского теннисиста Дэниела Эванса в матче третьего круга Australian Open. Матч прошел в Мельбурне.

Рублев обыграл британца и вышел в четвертый круг Australian Open
Фото: ТАССТАСС

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, выступающего на турнире под пятым номером посева. Эванс был посеян под 25-м номером. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (9-й номер посева) и французом Уго Умбером.

Варвара Грачева в матче третьего круга уступила бывшей первой ракетке мира представительнице Чехии Каролине Плишковой (30) - 4:6, 2:6. Олимпийская чемпионка швейцарка Белинда Бенчич (12), в тренерский штаб которой входит победитель Кубка Дэвиса 2006 года россиянин Дмитрий Турсунов, обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 7:5).

Павлюченкова и Рыбакина вышли в третий круг Australian Open

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил далее четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Эвансу 32 года, он занимает 30-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее четвертого круга. В 2015 году в составе сборной Великобритании Эванс стал обладателем Кубка Дэвиса.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии "хард" и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году победителем стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. На текущем турнире испанец завершил выступление во втором круге, россиянин - в третьем.

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