Рублев обыграл британца и вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Андрей Рублев в ночь на субботу обыграл британского теннисиста Дэниела Эванса в матче третьего круга Australian Open. Матч прошел в Мельбурне.

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, выступающего на турнире под пятым номером посева. Эванс был посеян под 25-м номером. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (9-й номер посева) и французом Уго Умбером.

Варвара Грачева в матче третьего круга уступила бывшей первой ракетке мира представительнице Чехии Каролине Плишковой (30) - 4:6, 2:6. Олимпийская чемпионка швейцарка Белинда Бенчич (12), в тренерский штаб которой входит победитель Кубка Дэвиса 2006 года россиянин Дмитрий Турсунов, обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 7:5).

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил далее четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Эвансу 32 года, он занимает 30-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил далее четвертого круга. В 2015 году в составе сборной Великобритании Эванс стал обладателем Кубка Дэвиса.