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1 час назад

Соболенко переиграла Мертенс и вышла в 1/8 финала Australian Open

Чемпионат.comиещё 2

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3.

Соболенко переиграла Мертенс и вышла в 1/8 финала Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 7 брейк-пойнтов. На счету Мертенс четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира белоруска сразится с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее оказалась сильнее Камилы Джорджи (Италия).

Отметим, что Соболенко уже третий год подряд сыграет в 1/8 финала австралийского мэйджора. Ранее Арина никогда не пробивалась в четвертьфинал турнира.

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