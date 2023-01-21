Соболенко переиграла Мертенс и вышла в 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 7 брейк-пойнтов. На счету Мертенс четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира белоруска сразится с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее оказалась сильнее Камилы Джорджи (Италия).