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34 минуты назад

Андрей Рублёв прокомментировал уверенную победу над Эвансом в 3-м круге Australian Open

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над британцем Даниэлем Эвансом в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023 (6:4, 6:2, 6:3).

Рублёв прокомментировал уверенную победу в 3-м круге Australian Open
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня я доволен своей игрой, тем более что в прошлую нашу встречу я проиграл в двух сетах, поэтому эту победу можно назвать реваншем. Первый сет не был идеальным, но он не был и ужасным, я хорошо вкладывался в игру, но и не делал ничего особенного. Как только я выиграл первую партию, то сразу почувствовал некоторое облегчение, стал более уверенным, понял, что могу использовать дополнительную скорость, чтобы по уровню подняться на ступень выше. Я начал показывать игру, которую он не мог контролировать», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Теннис,Даниэль Эванс,Андрей Рублев,
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