Кафельников высказался о вылете Медведева топ-10 рейтинга ATP

«Трудно сказать, как на Данииле это скажется — всё будет зависеть от него. Единственное, теперь будет дискомфорт в том, что уже не будет сеяться таким образом, что сильные соперники будут на финальных стадиях турниров. Сейчас он может с третьего или четвёртого круга играть с довольно сильными соперниками.