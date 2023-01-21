Четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Australian Open

В матче третьего круга Гарсия (4) одолела 158-ю ракетку мира немку Лауру Зигемунд со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зигемунд два эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.