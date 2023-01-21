Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
58 минут назад

Четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Australian Open

Чемпионат.com

Четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия с трудом пробилась в 1/8 финала Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче третьего круга Гарсия (4) одолела 158-ю ракетку мира немку Лауру Зигемунд со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зигемунд два эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Её следующей соперницей станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия, 19) – Магда Линетт (Польша).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Теннис,Эшли Барти,Магда Линетт,Каролин Гарсия,Лаура Зигемунд,Екатерина Александрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители