Джокович в трех сетах обыграл Димитрова на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив Григора Димитрова.Экс первая ракетка мира добился успеха в трех сетах, в первой из партий теннисистам пришлось провести тай брейк.

Общее время матча составило 3 часа 7 минут, в активе Джоковича 11 эйсов, Димитров подал навылет 15 раз. При этом болгарин выиграл почти вдвое больше очков активными действиями (53 против 28), но допустил при этом 50 невынужденных ошибок (лишь 22 у серба).