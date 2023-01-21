Джокович в трех сетах обыграл Димитрова на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив Григора Димитрова.Экс первая ракетка мира добился успеха в трех сетах, в первой из партий теннисистам пришлось провести тай брейк.
Общее время матча составило 3 часа 7 минут, в активе Джоковича 11 эйсов, Димитров подал навылет 15 раз. При этом болгарин выиграл почти вдвое больше очков активными действиями (53 против 28), но допустил при этом 50 невынужденных ошибок (лишь 22 у серба).
В четвертом круге, куда ранее также пробился россиянин Андрей Рублев, Джокович сыграет с австралийцем Алексом Де Минором.
Турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии — Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард
Мужчины. 3 й круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 27) — 7:6 (7), 6:3, 6:4