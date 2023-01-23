Карен Хачанов – Себастьян Корда, прогноз на матч Australian Open 24 января 2023 года, во сколько начало, смотреть онлайн

Сына победителя Australian Open подведёт усталость, а россиянину поможет мотивация.

24 января состоится матч 1/4 финала Australian Open Карен Хачанов — Себастьян Корда. Начало не ранее 6:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Корду: поставить на победу американца можно с коэффициентом 1.69. Шансы россиянина оцениваются в 2.17.

Видео дня

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Карен Хачанов — Себастьян Корда 24 января 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Карен Хачанов — Себастьян Корда продлится меньше 40.5 гейма, предлагая поставить на это за 1.80, а тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.97. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3-0, можно за 6.10.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Карен Хачанов — Себастьян Корда (24.01.2023)

Турнир Australian Open среди мужчин достиг стадии четвертьфиналов. Борьбу продолжает россиянин Карен Хачанов, который получил в соперники американского теннисиста с чешскими корнями Себастьяна Корду. Матч состоится 24 января на арене «Мельбурн Парк». Начало не ранее 6:00 мск.

Карен Хачанов — 20-я ракетка мира. Для 26-летнего россиянина это уже восьмое участие в Australian Open, но впервые он сыграет здесь в четвертьфинале. Более того – ранее в Мельбурне спортсмену не удавалось проходить дальше третьего раунда. Так, например, год назад его остановил будущий победитель турнира Рафаэль Надаль.

В последнем сезоне Хачанов хорошо зарекомендовал себя, добравшись до полуфинала US Open. Так что выход россиянина в четвертьфинал Australian Open не является чем-то неожиданным. Более того – Хачанов в Мельбурне продемонстрировал отличный теннис и показал психологическую устойчивость, которая помогала ему не сломаться в критические моменты матчей.

Так, например, в игре второго круга с австралийцем Джэйсоном Каблером при счёте 5:5 во втором сете Хачанов едва не стал совладельцем рекорда турнира, поучаствовав в розыгрыше длиной в 70 ударов. Однако удача улыбнулась австралийцу, и тот на эмоциях забрал сет, сравняв счёт в матче. Подобная ситуация могла переломить ход встречи, но Хачанов прибавил в агрессии и спокойно довёл игру до победы.

Переломный момент мог случиться и в следующем матче. 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо, уступая Хачанову 1-2 по сетам, мог сравнять счёт на тай-брейке. В случае победы американца российскому теннисисту пришлось бы непросто в пятом сете. Тиафо вёл в решающем гейме — 6:1, но Хачанов не сдался и переломил ситуацию, выиграв со счётом 11:9 в гейме и забрав весь матч.

Соперником Хачанова в четвёртом круге стал японец Йосихито Нисиока. 33-я ракетка мира почти не оказал сопротивления россиянину. Хачанов реализовал свои преимущества в антропометрии и выиграл у более скоростного соперника в первых двух сетах с общим счётом 12:0 (6:0 и 6:0). Третий сет закончился тай-брейком, но Хачанов не дал Нисиоке ни единого шанса на камбэк и завершил матч за 1 час 58 минут.

Сэкономленные силы очень помогут Хачанову в четвертьфинале, ведь его соперник Себастьян Корда потратил три с половиной часа, чтобы сломить сопротивление 10-й ракетки мира – поляка Хуберта Хуркача. Исход встречи решался на тай-брейке пятого сета.

Ранее Корда выбил из турнира ещё одного теннисиста из топ-10 рейтинга. После встречи с американцем выступление на Australian Open завершил Даниил Медведев. Россиянин уступил Корде в трёх сетах (6:7 3:6 6:7), после чего сравнил его стиль игры с Новаком Джоковичем. Медведев отметил у соперника сильный удар, раннюю встречу мяча и малое количество ошибок.

Корда — 31-я ракетка мира. Это его второе участие в основной сетке Australian Open. В прошлом году американец с чешскими корнями выиграл в Мельбурне два матча. В четвертьфинал мэйджоров Корда ранее не проходил не только на «Больших шлемах», но и на турнирах серии «Мастер».

Отстутствие подобного опыта у Корды и его усталость после пятисетового матча – главные шансы для Хачанова на выход в полуфинал. Психологическая устойчивость на фоне более молодого соперника будет дополнительным козырем. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Карен Хачанов — Себастьян Корда 24 января 2023 года

Отец Себастьяна Корды 25 лет назад выигрывал Australian Open. Талант сына не подлежит сомнению, но его главные достижения ещё впереди. Матч последнего раунда для Карена Хачанова оказался лёгкой прогулкой, тогда как Корду вымотал эмоциональный пятисетовый матч. На стороне россиянина также будут умение находить слабые места в игре более статусных соперников и психологическая устойчивость. Будет сложно, но Хачанов шагнёт дальше.