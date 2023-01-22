Циципас обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал Australian Open

В матче четвёртого круга Циципас (3) одолел 16-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (15) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.