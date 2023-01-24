Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Азаренко одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из четырёх.