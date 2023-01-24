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17 минут назад

Виктория Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Чемпионат.comиещё 6

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Азаренко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Азаренко одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из четырёх.

матче полуфинале Australian Open Азаренко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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