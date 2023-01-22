Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open. Она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь в матче четвертого круга, сообщает «Чемпионат».
Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Азаренко трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.
В итоге встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
В четвертьфинале белорусская спортсменка сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Азаренко - двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.
Ранее сообщалось, что на Australian Open в одиночном разряде не осталось российских теннисисток.