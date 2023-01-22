Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open. Она одержала волевую победу над китаянкой Чжу Линь в матче четвертого круга, сообщает «Чемпионат».

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Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Азаренко трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.

В итоге встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

В четвертьфинале белорусская спортсменка сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Азаренко - двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.