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30 минут назад

Букмекеры оценили шансы Хачанова обыграть Корду и выйти в полуфинал Australian Open

Betassistиещё 2

Во вторник, 24 января, в Мельбурне (Австралия) начнутся четвертьфинальные матчи Australian Open — 2023 в мужском одиночном разряде. В стартовом из них россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Себастьяном Кордой. Начало встречи запланировано на 8:00 мск.

Букмекеры оценили шансы Хачанова обыграть Корду и выйти в полуфинал AO
Фото: BetassistBetassist

Матч можно будет увидеть по подписке на платформе Eurosport Player. Хачанов перед началом Открытого чемпионата Австралии занимал 20-ю позицию в рейтинге ATP, а Корда располагался на 31-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты встречались друг с другом на турнирах ATP три раза, и пока в очном противостоянии впереди американец (2-1).

По линии букмекеров фаворитом матча является Корда. Победа 22-летнего американца оценивается букмекерами с коэффициентом 1.71. Успех 26-летнего россиянина идёт за 2.15.

Победа Хачанова с форой (+2) гейма идёт с коэффициентом 1.79, а фора (-2) на Себастьяна оценивается коэффициентом 1.87.

Общий тотал меньше 40 геймов оценён в 1.87, а тотал больше 40 — за 1.91. То есть букмекеры верят, что матч не завершится уже после трёх сетов.

Теннис,Карен Хачанов,
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