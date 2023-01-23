Букмекеры оценили шансы Хачанова обыграть Корду и выйти в полуфинал AO

Во вторник, 24 января, в Мельбурне (Австралия) начнутся четвертьфинальные матчи Australian Open — 2023 в мужском одиночном разряде. В стартовом из них россиянин Карен Хачанов встретится с американцем Себастьяном Кордой. Начало встречи запланировано на 8:00 мск.

Фото: Betassist Betassist

Матч можно будет увидеть по подписке на платформе Eurosport Player. Хачанов перед началом Открытого чемпионата Австралии занимал 20-ю позицию в рейтинге ATP, а Корда располагался на 31-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты встречались друг с другом на турнирах ATP три раза, и пока в очном противостоянии впереди американец (2-1).

По линии букмекеров фаворитом матча является Корда. Победа 22-летнего американца оценивается букмекерами с коэффициентом 1.71. Успех 26-летнего россиянина идёт за 2.15.

Победа Хачанова с форой (+2) гейма идёт с коэффициентом 1.79, а фора (-2) на Себастьяна оценивается коэффициентом 1.87.