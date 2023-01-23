Победа Андрея Рублёва в 5 сетах на Australian Open — 2023: он не дал подать на матч Хольгеру Руне и взял реванш за Париж

Андрей пробился в 1/4 финала Australian Open. Накануне это сделал и Карен Хачанов. Браво, парни!

На Открытом чемпионате Австралии стартовала вторая неделя первого в сезоне турнира «Большого шлема». В понедельник, 23 января, проходят матчи нижней половины сетки в мужском одиночном разряде, которые определяют последних участников 1/4 финала. Накануне блестящую победу одержал россиянин Карен Хачанов и с двумя «баранками» впервые в карьере прошёл в восьмёрку лучших Australian Open.

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Карен стал первым россиянином в 1/4 финала АО-2023. А в понедельник путёвку в восьмёрку сильнейших турнира добывал Андрей Рублёв из нижней половины сетки. На пути к четвёртому кругу Рублёв обыграл трёх непростых соперников, отдав один сет. На старте Андрей встретился с чемпионом US Open – 2020 Домиником Тимом. Серьёзной борьбы не получилось – россиянин уверенно переиграл соперника, который никак не может обрести былую форму. Второй поединок с финном Руусувуори получился нервным. В тот день в Мельбурне свирепствовал ветер, создавая помехи теннисистам. Финну удалось навязать борьбу и взять третий сет у россиянина. Но в конечном итоге сказались класс Рублёва и его жажда победы – он выиграл в четырёх партиях.

Перед третьим поединком с британцем Эвансом эксперты предсказывали тяжёлый матч для Андрея. Но россиянин расправился с соперником в трёх сетах, прибавляя от гейма к гейму. Вот что сказал Рублёв после матча: «Я доволен своей игрой сегодня, особенно потому, что прошлый раз в игре с ним я не взял ни одного сета. Я взял реванш. Я действительно доволен. Первый сет не был потрясающим, но я играл не так уж плохо. Я хорошо подавал, но не делал ничего особенного. Как только я выиграл первую партию, я почувствовал облегчение, набрался уверенности в своих силах. Стал чувствовать, что можно действовать быстрее и прибавить. Я начал чувствовать игру, а он не мог её контролировать. Он не смог ничего сделать. Он стал нервничать, а я это почувствовал. Я играл всё лучше и лучше и закончил на хорошем уровне», — сказал Рублёв.

Соперником Андрея по четвёртому кругу стал 19-летний Хольгер Руне из Дании. Несмотря на столь юный возраст, датчанин уже успел наделать много шума как на корте, так и за его пределами. В прошлом году Руне стал участником нескольких скандалов. Например, много шума вызвала его перепалка с Каспером Руудом во время «Ролан Гаррос». Однако гораздо более известен Хольгер своими теннисными успехами. В конце года он прорвался в топ-10, чуть не стал участником Итогового чемпионата ATP, выиграл «Мастерс» в Париже, по ходу которого выбил из сетки пять действующих теннисистов топ-10. Тогда в решающем матче Руне одолел самого Новака Джоковича.

Кстати, Рублёв был одним из той пятёрки топовых теннисистов, которых в Париже обыграл Руне. И Андрей то поражение отлично помнит. «Он молодой, суперталантливый парень. На данный момент ему нечего терять, потому что он всё время выигрывал с позиции аутсайдера. Но в этом году посмотрим. Ему тоже будет непросто, да и мне особо нечего терять. Именно он является победителем нашего единственного матча, поэтому, думаю, он будет чувствовать некоторое давление. Потому что он захочет победить меня снова. Мне нужно будет просто выйти на корт и сделать всё, что в моих силах, а там – посмотрим», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

И действительно, Рублёв очень старался, желая реванша. Он пытался владеть инициативой, диктовать свои условия в розыгрышах, но порой у него возникали проблемы на подаче. В 6-м гейме россиянин добился брейка и повёл 4:2, но не сумел удержать преимущества, а его соперник добился обратного брейка — 4:3. Но Андрей снова вернул преимущество в брейк и тут же подал на партию — 6:3 за 37 минут. В первом же гейме второй партии у Рублёва было 3 брейк-пойнта, но он их растерял. А вот Руне в 4-м гейме уже смог добиться брейка и повести — 3:1. При счёте 5:2 датчанин не реализовал двойной сетбол на приёме — 5:3. Однако следом он подал на сет под ноль — 6:3. Счёт по партиям сравнялся — 1:1.

В третьем сете всё решил один брейк, которого Рублёв добился в 6-м гейме — 4:2, после чего уверенно довёл партию до победы. Отметим, что у Руне не было за сет ни одного брейк-пойнта – 6:3. В 6-м гейме четвёртой партии Хольгер сделал брейк и повёл 4:2. Датчанин стал подавать на сет при счёте 5:3, но сделал это неудачно, в концовке неудачно сходив к сетке, а потом допустив двойную ошибку – 5:4. Но и Андрей не удержал свою подачу, ошибся в атаке и проиграл партию – 4:6. Так счёт по партиям снова сравнялся — 2:2, и матч перешёл в пятый сет.

А там у россиянина обострились проблемы на подаче. Второй гейм он спас с тройного брейк-пойнта – 1:1, а вот в четвёртый не сумел – 1:3. Хольгер поймал кураж и довёл дело до подачи на матч – 5:3. Но не тут-то было! Рублёв взял под ноль чужую подачу, а потом и свою – 5:5. А в 12-м гейме на подаче Андрея у россиянина снова случился провал. Руне впервые добрался до матчболов, но Рублёв оба отыграл и перевёл матч на решающий тай-брейк, который играют до 10 очков. Поначалу Руне ушёл в отрыв – 5:0, но Андрей ликвидировал это отставание и добрался до двух матчболов – 9:7, а потом ещё одного – 10:9 и добился в итоге победы – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) за 3 часа 39 минут. Вот этот Андрей!