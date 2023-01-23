Рублев обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

Андрей Рублев в четвертом круге Australian Open обыграл 10-ю ракетку мира Хольгера Руне – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

При счете 5:3 в пятом сете Руне не подал на матч, а Рублев отыграл двойной матчбол при 5:6. На решающем тай-брейке россиянин уступал 0:5.

Рублев 46-й раз встретился с игроком топ-10 и одержал 19-ю победу.

Рублев седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне он это сделал второй раз.