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1 час назад

Рублев отыграл двойной матчбол у Руне и седьмой раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема». В предыдущих шести он выиграл два сета

Sports.ru

Андрей Рублев в четвертом круге Australian Open обыграл 10-ю ракетку мира Хольгера Руне – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

Рублев обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open
Фото: Sports.ruSports.ru

При счете 5:3 в пятом сете Руне не подал на матч, а Рублев отыграл двойной матчбол при 5:6. На решающем тай-брейке россиянин уступал 0:5.

Рублев 46-й раз встретился с игроком топ-10 и одержал 19-ю победу.

Рублев седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне он это сделал второй раз.

В 1/2 россиянин не проходил никогда. В шести предыдущих четвертьфиналах он выиграл только два сета. Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем или Алексом де Минауром.

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