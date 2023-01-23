Кафельников: от победы Рублёва нет слов — одни положительные эмоции

«Рублёв молодец, проявил силу воли. Андрей отыграться со счёта 2:5 в третьей партии, отыграл два матчбола при счёте 5:6 в пятой партии, отыгрался со счёта 3:7 на тай-брейке — молодец. У меня нет слов, только положител

Дальше его ждет матч с Джоковичем? Давайте сейчас насладимся выходом Андрея в четвертьфинал. Зачем забегать вперёд? Пока можно попеть дифирамбы в адрес Рублёва за его волевую победу. Сегодня его выручила подача, как это ни парадоксально. В решающие моменты — особенно на тай-брейке она его выручала», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».