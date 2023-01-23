Кафельников: от победы Рублёва нет слов — одни положительные эмоции

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от победы россиянина Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
«Рублёв молодец, проявил силу воли. Андрей отыграться со счёта 2:5 в третьей партии, отыграл два матчбола при счёте 5:6 в пятой партии, отыгрался со счёта 3:7 на тай-брейке — молодец. У меня нет слов, только положител
Дальше его ждет матч с Джоковичем? Давайте сейчас насладимся выходом Андрея в четвертьфинал. Зачем забегать вперёд? Пока можно попеть дифирамбы в адрес Рублёва за его волевую победу. Сегодня его выручила подача, как это ни парадоксально. В решающие моменты — особенно на тай-брейке она его выручала», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
Соперником Андрея Рублёва по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексом Де Минором.
Отметим, что накануне, 22 января, в четвертьфинал вышел ещё один россиянин Карен Хачанов. Его соперником по ¼ финала будет американец Себастьян Корда.